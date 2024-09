Ruim 400 kilo cocaïne op weg naar Antwerpen onderschept

In de container zaten zeker 400 geperste blokken met vermoedelijk cocaïne, het totale gewicht is niet bekend geworden. De container stond in de stad Ancón. Panama is net als het naastgelegen Costa Rica een overslagpunt voor cocaïne die op weg is naar Noord-Amerika of Europa.

Juist deze week berichtten de Panamese autoriteiten over de ontmanteling van een groep die zich bezighield met het laden van cocaïne in containers met bestemmingen in de Verenigde Staten, Canada en Europa.

Panama heeft in 2023 in totaal 119,2 ton drugs in beslag genomen, het overgrote deel cocaïne.