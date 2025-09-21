 Meteen naar de content
21 september 2025

Ruim 66 kilo coke bestemd voor Schiphol onderschept op luchthaven Guyana

Op de internationale luchthaven Cheddi Jagan in Guyana heeft de Anti-Narcotica Eenheid van de Douane (CANU) zaterdag ruim 66 kilo cocaïne onderschept tijdens een poging om het op een KLM-vlucht richting Schiphol te laden. De drugs zaten verstopt in de bodem van een luchtvrachtcontainer.

Het gaat in totaal om 53 pakketten cocaïne met een totaalgewicht van 66,8 kilo. Minister van Binnenlandse Zaken Oneidge Walrond van Guyana zegt op Facebook dat er een verdachte is aangehouden. Het zou gaan om een medewerker van een luchthavenafhandelingsdienst.

De autoriteiten in het land doen onderzoek naar hoe de drugs in de container zijn geplaatst en of er meer betrokkenen zijn.

