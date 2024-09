17 september 2024

Ruim 500 kilo cocaïne op weg naar Antwerpen gepakt in Colombiaanse haven (VIDEO)

In de haven van de Noord-Colombiaanse stad Santa Marta is 591 kilo cocaïne in beslag genomen. De pakketten zaten verstopt in een lading bananen die klaarstond om op weg te gaan naar de haven van Antwerpen.