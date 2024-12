Ruim 600 cobra’s onderschept in woning Haarlemmermeer

(Beeld uit archief)



De politie kwam het vuurwerk, met een gewicht van 43 kilo, op het spoor na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Het vuurwerk is in beslag genomen en naar een veilige opslag gebracht.

Levensgevaarlijk

De politie meldt dat verder onderzoek moet uitwijzen wat de relatie van de verdachte is met het vuurwerk. Ook meldt ze dat vuurwerk een enorme ontploffingskracht heeft. ‘Zeker in deze hoeveelheid. Het kan grote schade aanrichten als het ontploft. Als het mis gaat, is dat levensgevaarlijk. Ook voor de woningen en mensen in de buurt.’