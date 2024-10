Ruim 650 kilo vuurwerk in woning Deventer gevonden

(Beeld uit archief)



Rond 22.00 kwam de politie af op een melding dat een man in een woning aan de Ooievaarstraat met een mes stond te zwaaien en verward gedrag vertoonde. De man is daarop aangehouden omdat hij volgens de politie een gevaar vormde voor zichzelf en de omgeving.



Bij de doorzoeking van de woning vonden agenten 650 kilo illegaal vuurwerk. Daarop werd de straat ruim afgezet en is het vuurwerk door een gespecialiseerd bedrijf met busjes afgevoerd. De politie heeft uit voorzorg omliggende woningen moeten evacueren. De verdachte is overgedragen aan zorginstanties voor verdere hulpverlening.