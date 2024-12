Ruim 7 ton cocaïne gepakt in Ecuador

Hamburg Maandag vonden de autoriteiten in een container 3.309 kiloblokken cocaïne en werden drie mensen aangehouden. Het gaat om een vrachtwagenchauffeur die de container had vervoerd, een vertegenwoordiger van een bedrijf en de eigenaar van een logistiek centrum. De zending was bestemd voor de Duitse havenstad Hamburg.

Antwerpen

Twee dagen eerder was er ook een flinke vangst, van 3864 kilo cocaïne, die op weg zou gaan naar Antwerpen. Die zending werd ontdekt tijdens een inspectie met speurhonden.

Politiecommissaris

Afgelopen weekend is in Ecuador een groep mensen opgepakt die in verband zouden staan met een vangst van cocaïne in Spanje van 7699 kilo, in december vorig jaar. Een van de verdachten is een voormalige hoofdcommissaris van de provincie Guayas, waar de haven van Guayaquil zich bevindt.