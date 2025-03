7 maart 2025

Ruim 850 kilo cocaïne gepakt van Marokkaanse verdachten (VIDEO)

De Spaanse Nationale Politie zegt in Marbella een deels Marokkaanse, en mogelijk Nederlandse, criminele organisatie te hebben ontmanteld. Bij de actie werd 873 kilogram cocaïne in beslag genomen en werden vijf personen gearresteerd, van niet nader genoemde nationaliteit. Ze zijn door de rechter in voorlopige hechtenis geplaatst.