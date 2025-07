28 juli 2025

Ruim vier ton hasj gepakt in Marokkaanse haven

Marokkaanse media melden dat zondag in de haven van Tanger Med 4.374 kilo hasj is onderschept, op een vrachtwagen die met de veerboot op weg zou gaan naar Spanje. De container was geladen met citrusfruit was onder weg naar een adres ‘in Europa’.