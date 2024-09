21 september 2024

Ruime 1,3 ton cocaïne op weg naar Antwerpen onderschept

In de containerhaven van Limón, aan de oostkust van Costa Rica, is afgelopen maandag door de drugspolitie 1.374 kilo cocaïne in beslag genomen. De blokken cocaïne zaten verborgen in een container tussen de cassaves.