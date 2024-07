Ruime ton wiet uit Canada gepakt bij Breda

Connect on Linked in

De Douane van de regio Breda heeft op woensdag 17 juli bij een controle een grote hoeveelheid marihuana in beslag genomen. Deze vangst is door het Openbaar Ministerie in Breda pas dinsdag naar buiten gebracht.

In twee containers uit Canada is in totaal 1340 kilo marihuana gevonden. In de containers waren ook machines geladen.

Bij de controle was een speurhond van de Douane ingezet. De hond sloeg aan, en na nader onderzoek bleek dat in de machines wiet verstopt zat.

Beide containers waren bestemd voor een bedrijf in Nederland.