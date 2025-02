Russisch witwasnetwerk deed ook zaken in Nederland

Kassiers Het onderzoek begon in 2023, toen agenten ontdekten dat Russische criminelen zich in verschillende regio’s in Spanje hadden gevestigd en systematisch grote sommen contant geld verplaatsten. Uit politieonderzoek bleek dat de operaties zich niet alleen tot Spanje beperkten, maar zich uitstrekten tot Nederland, Estland, Litouwen en Italië.

De organisatie was in verschillende Spaanse steden actief, waarbij elk kantoor werd beheerd door een “kassier” die dagelijks grote sommen geld ontving en uitbetaalde, soms tot 300.000 euro per dag. De totale geldstromen bedroegen enkele miljoenen euro’s per maand.

Geluiddichte kasten

De organisatie werkte volgens de politie als een multinational gespecialiseerd in witwassen. Elk kantoor beschikte over beveiligde kluizen en geavanceerde geldtelmachines, die werden opgeslagen in geluiddichte kasten om het lawaai van tellende bankbiljetten te isoleren.

Elke transactie werd gedocumenteerd en direct gerapporteerd aan de leiding van de organisatie. Nieuwe “kassiers” kregen een strikt protocol over de werkwijze opgegeven, inclusief boetes bij overtreding van de interne regels.

Gedetailleerde instructies

De leden van de organisatie hadden volgens de politie veel voorzorgsmaatregelen genomen om ontdekking te voorkomen. Ze wisselden regelmatig van woning en auto en hadden in sommige gevallen speciale safe houses voor hun operaties.

Bovendien verplaatsten de “kassiers” zich voortdurend tussen steden en gaven ze hun opvolgers gedetailleerde instructies. De hele groep communiceerde via versleutelde mobiele netwerken, die automatisch werden geblokkeerd als een van de leden door de politie werd gearresteerd.

Conflict

Tijdens het onderzoek ontdekten de rechercheurs dat er een conflict speelde tussen Russische en Armeense criminelen. De Armenen probeerde meer dan een half miljoen euro te stelen van een Russische “kassier”, maar dankzij de beveiligingsmaatregelen van de organisatie werd de overval voorkomen.

Om verdere escalatie te vermijden, werd daarna een topoverleg georganiseerd in Spanje, waar criminelen uit Rusland en Armenië samenkwamen om het conflict op te lossen.

Cuba

Naast witwaspraktijken hield de organisatie zich ook bezig met het illegaal verkrijgen van Europese identiteitsdocumenten voor leden en voor derden. Dit werd vaak gefaciliteerd via versnelde verblijfsvergunningen voor Oekraïners, waarbij in sommige gevallen asielaanvragen vanwege de oorlog in Oekraïne werden misbruikt.

Verder probeerden leden van de groep volgens de politie zonne-energiecentrales op Cuba op te zetten, in ruil waarvoor het Cubaanse regime grote hoeveelheden goud en nikkel zou leveren.

10 februari

Na twee jaar onderzoek had de politie het gehele netwerk in beeld. Op 10 februari werden de veertien verdachten gearresteerd tijdens invallen in Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte en Lissabon.

De nationaliteit van de verdachten is niet bekend gemaakt.

De politie nam onder andere, ruim één miljoen euro aan contant geld, vier geldtelmachines, versleutelde mobiele telefoons, cryptowallet en administratie in beslag. Ook zijn meerdere vastgoedobjecten en financiële tegoeden van de organisatie beslagen.