Dit vindt plaats op de Amsterdamse wallen, in Alkmaar en in Utrecht en gebeurde al sinds 1998. De Duitse politie informeerde haar Nederlandse collega’s hier al meerdere keren tevergeefs over. De vrouwen worden in de watten gelegd met geld en met cadeaus. Daarna volgt een waar schrikbewind, waarbij de vrouwen worden gedwongen hun borsten te laten vergroten om zo hun marktwaarde toe te laten nemen, werkweken te maken van honderd uur, en het verdiende loon af te staan aan hun pooiers. Ze moeten ook doorwerken als ze ‘van onderen bloeden’, door sponzen in te brengen. Als ze zwanger raken, moeten ze een abortus ondergaan. Anders wordt de baby ‘uit hun buik geschopt’, krijgen ze te horen. Mochten ze toch uit de prostitutie willen stappen, dan kan dat alleen voor 30.000 euro.