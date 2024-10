Sanny P. van de Bende van Venlo: ooit wilde hij advocaat worden

Sanny P. (1976), ook wel Alexander of Sander, was de boezemvriend van Frenky Peeters, die weer als de leider van de bende van Venlo wordt beschouwd. Tot halverwege zijn tienerjaren is Sanny eigenlijk een doodgewone jongen. Hij presteert goed op het atheneum in Venlo en is een talentvol honkballer. Zijn ambitie: advocaat worden, net als zijn oom. Twee gebeurtenissen zorgen er echter voor dat Sanny’s leven een heel andere wending krijgt: de dood van zijn vader en zijn kennismaking met Frenky.

Sanny en Frenky ontmoeten elkaar op een dansschool. De twee zijn afkomstig uit totaal verschillende milieus, maar kunnen het goed met elkaar vinden. Sanny, die op school inmiddels is afgezakt naar het mbo, kijkt op tegen de drie jaar oudere Frenky. Die loopt soms rond met pakken geld en is voor niets en niemand bang. De twee dagen elkaar uit om steeds verder te gaan. Het gaat van kwaad, tot veel erger. Het leidt zelfs tot een paar vreselijke moordpartijen, onder andere op wiethandelaar Jeu Wissink en het bejaarde echtpaar Van Rijn.

In 1994 worden de leden van de bende van Venlo, waaronder Sanny, aangehouden en voor de rechter gebracht. De beschuldigingen aan het adres van Sanny zijn niet mals: moord, doodslag en ontvoering. Voor de rechtbank in Roermond leest Sanny een verklaring voor: ‘In mei ’93 was ik zeventien, zat ik nog op school. Een jaar later zat ik vast, en twee jaar later eist de officier 20 jaar met tbs tegen mij. Ik weet niet waar het is misgegaan, maar het moet veranderen. Ik ben met Frenky meegegaan. Ik wilde van hem loskomen, maar ik kon het niet. Ik heb geen afstand van hem kunnen nemen.’

De rechter komt tot een vonnis van 18 jaar en tbs tegen Sanny. In hoger beroep valt de straf aanzienlijk lager uit: tien jaar en tbs, voor betrokkenheid bij zes moorden en een ontvoering. Het Hof laat in zijn vonnis meewegen dat het de kans groot acht dat Sanny na een dwangverpleging ‘als een evenwichtig mens’ kan terugkeren in de maatschappij.

In 2007 wordt bekend dat Sanny onder begeleiding samenwoont in een appartement in Nijmegen, met zijn vriendin. Op zijn werk heeft hij bescheiden carrière gemaakt.