‘Satudarah-kopstuk Michel B. weer in de cel vanwege schenden voorwaarden’

Dans De zaak, met de naam 26Largo, draait om het leiden van een criminele organisatie. B. werd in dat onderzoek in 2021 tot vijf jaar cel veroordeeld door de rechtbank in Zwolle.

B. mocht onder voorwaarden het hoger beroep in vrijheid afwachten.

Maar hij kwam weer in beeld bij justitie, bericht Tubantia, bij het onderzoek 26March, naar de import en de handel in honderden kilo’s cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen.

Onbegrijpelijk

Nu moet de voormalige Satudarah-leider weer de cel in. Michel B. en zijn advocaat Karin Blonk vinden dit onbegrijpelijk: ‘Hij heeft een uitleg gegeven voor zijn berichten en met die uitleg dient in onze optiek voor alle feiten vrijspraak te volgen. De rechtbank is daar al voor een groot deel in meegegaan, gelet op de vrijspraken. Het is dan ook prematuur om er nu al van uit te kunnen gaan dat hij daadwerkelijk strafbare feiten heeft gepleegd tijdens zijn schorsing in 26Largo.’

Michel B. heeft zich inmiddels gemeld bij een politiebureau en is daarna overgebracht naar een gevangenis ergens in Nederland, aldus de krant.