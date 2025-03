Schade aan woning en auto’s door explosie in Heerhugowaard

De wijk Stad van de Zon in Heerhugowaard werd om 02.15 ’s nachts opgeschrikt door een luide knal. Door een explosie raakte een woning en geparkeerde auto’s aan het Spectrum beschadigd. De forensische opsporing heeft sporen veiliggesteld, deze worden onderzocht.

Er is nog niemand aangehouden. Over een aanleiding voor de ontploffing is nog niets bekend. De politie zegt op zoek te zijn naar getuigen en deurbel/dashcambeelden van de straten Corona, Middenweg en Helium.