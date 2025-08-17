Schade na explosie bij Rotterdams café

(Beeld: Media-TV)

Door de explosie bij café Brooklyn ontstond schade bij de voordeur, er is een zwarte plek zichtbaar op het rolluik. Agenten hebben diverse sporen veiliggesteld wat volgens een 112-correspondent lijkt op doppen van flessen brandbare vloeistof en een dop van zwaar vuurwerk.



De kleine brand kon al snel met een emmer water worden geblust. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek naar de explosie.