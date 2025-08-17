17 augustus 2025
Schade na explosie bij Rotterdams café
Bij een café in Rotterdam-Delfshaven is zaterdagnacht rond 03.00 een explosief afgegaan. Daarbij ontstond een kleine brand die al snel geblust kon worden. Er is schade ontstaan, niemand raakte gewond.
(Beeld: Media-TV)
Door de explosie bij café Brooklyn ontstond schade bij de voordeur, er is een zwarte plek zichtbaar op het rolluik. Agenten hebben diverse sporen veiliggesteld wat volgens een 112-correspondent lijkt op doppen van flessen brandbare vloeistof en een dop van zwaar vuurwerk.
De kleine brand kon al snel met een emmer water worden geblust. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek naar de explosie.