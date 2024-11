‘Schiet hem’| Hof spreekt verdachte schietpartij op parkeerplaats vrij

Ruzie De 24-jarige Luay J. en het slachtoffer Baglan hadden op 27 januari 2022 op de parkeerplaats in Goes afgesproken om een ruzie te bespreken. J. arriveerde daar samen met een vriend, de Middelburger Akash H. (26). Er waren ook een paar vrienden van Baglan bij aanwezig.

J. had al langer ruzie met Baglan omdat die laatste boos was over de manier waarop J. twee vrouwen belaagde. J. had erotische beelden van een prostitutiesite gedownload en die verspreid, waarbij hij suggereerde dat hierop de twee vrouwen te zien waren.

Tegen de grond

Baglan ging op zeker moment J. te lijf en sloeg hem tegen de grond. Op dat moment kwamen er vrienden van Baglan aangereden in een auto. Akash H. en twee getuigen stapten uit hun auto’s. Baglan liep op dat moment weg, maar H. trok zijn vuurwapen, richtte, en schoot.

Volgens de officier van justitie heeft J. op dat moment ‘schiet hem’ geroepen.

‘Laf’

Er is geen twijfel dat Akash H. (26) op zeker moment heeft geschoten. Baglan overleed later die nacht in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het gerechtshof in Den Bosch noemt de wijze waarop H. het slachtoffer doodschoot ‘buitengewoon laf’. Hij schoot hem in de rug.

Volgens het hof zijn er geen aanwijzingen dat de verdachten van tevoren het plan hadden om het slachtoffer van het leven te beroven. Daarom is er geen sprake van moord, maar alleen van doodslag, aldus het hof.

Geen medeplegen

Het hof vindt niet dat J. schuldig is aan medeplegen van doodslag.

Het slachtoffer was met een aantal vrienden op de parkeerplaats. Advocaat Mark Dunsbergen had betoogd dat van de vrienden van Baglan er slechts één heeft verklaard dat hij zijn cliënt J. ‘schiet hem’ heeft horen roepen.

Het hof vindt de verklaring van één getuige onvoldoende om te bewijzen dat L. zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van doodslag op het slachtoffer. Maar ook als er wel voldoende bewijs zou zijn dat J. ‘schiet hem’ heeft geroepen, is dat volgens het hof nog niet genoeg voor een veroordeling medeplegen doodslag. J. wordt dus vrijgesproken.

Lagere straf

Advocaat Michel van Stratum van schutter H. vond ook dat er geen sprake is geweest van medeplegen. Het is gunstig voor H. dat J. wordt vrijgesproken van medeplegen, omdat er geen sprake meer is van “strafverzwarend” medeplegen.

Vooral daarom heeft het hof nu aan de schutter een lagere straf opgelegd: 12 jaar cel.

Hij moet de moeder van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim 25.000 euro.