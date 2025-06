Schietende man opgepakt na waarschuwingsschot

Beeld: AT5

Ruzie

Volgens een politiewoordvoerder lijkt het erop dat de verdachte ergens tussen 5.00 en 6.00 een of twee keer geschoten heeft. Degene met wie hij ruzie had, is niet gewond geraakt, meldt AT5.

In de Lange Leidsedwarsstraat werd hij opgepakt door meerdere agenten.

Filmpje

Een omstander filmde dat, en vermeldt er dit bij: ‘In het filmpje zie je de verdachte op de grond liggen na een schot van de politie, hij rende langs met de politie achter hem aan en ik hoorde dat er geschoten was in de Korte Leidsedwarsstraat en dit zou dan de dader moest zijn die was gevlucht’.

De straat werd volgens hem daarna snel afgezet.

Onderzoek

De politie bevestigt dat er inderdaad een waarschuwingsschot gelost is. De opgepakte verdachte is 25 jaar oud. De recherche doet nog verder onderzoek naar de schietpartij.