Schietpartij bij woning Duiven, explosie bij Utrechtse kledingzaak

Bij een woning aan de Gladiolenstraat in Duiven heeft donderdagnacht rond 00.20 een schietpartij plaatsgevonden. Bij de woning zou er over en weer geschoten zijn. De bewoner van de woning is aangehouden. Er raakte niemand gewond.

De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd, wat de aanleiding daarvoor is geweest en welke partijen er nog meer bij betrokken waren. Er wordt onder meer sporenonderzoek gedaan en er worden camerabeelden uitgekeken. De politie is op zoek naar mensen die deurbelcamera’s of dashcambeelden hebben van het schietincident.

Kledingzaak

Bij een kledingwinkel aan de Kanaalstraat in Utrecht hebben rond 06.05 kort na elkaar twee explosies plaatsgevonden. Door de explosies ontstond brand in het pand, die geblust werd door de brandweer.

De politie en het Team Explosieven Veiligheid (TEV) kwamen ter plaatse voor onderzoek. Er raakte niemand gewond.

Over de toedracht en een motief voor de explosies is niets bekend.