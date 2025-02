17 februari 2025

Schietpartij en paniek bij optreden Dominicaanse artieste op Curaçao (VIDEO)

Een optreden van de Dominicaanse artieste Yailin La Más Viral in de Curaçao Airport Dome is zaterdagnacht uitgelopen op een chaotische situatie. Tijdens het event ontstond een gevecht, waarbij ook geschoten werd. Aanwezigen probeerden in paniek de nooduitgangen te bereiken, maar die gingen niet meteen open.