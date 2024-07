Schietpartij in centrum Leeuwarden: gewonde

Connect on Linked in

In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt door een schietpartij. De politie zegt dat aan het begin van de avond is geschoten in een snackbar aan de Voorstreek, in het centrum van de stad. De melding kwam rond 18.25 binnen.

De politie heeft gezegd op zoek te zijn naar een of twee verdachten, die volgens getuigen na de schoten zijn weggerend. Over de toestand van de gewonde, die per ambulance is afgevoerd naar een ziekenhuis, was midden op de avond nog niets bekend

De schoten vielen in of vlak bij een Turkse snackbar aan de Voorstreek.

Een verslaggever van Omrop Fryslân die in de buurt was, zegt drie schoten te hebben gehoord. Andere getuigen melden hetzelfde.