Schietpartij op Stationsplein in Eindhoven | Man (32) vast voor schietincident in Leeuwarden

De melding over de schietpartij kwam rond 12.00 binnen. De verdachte is na het incident zijn woning uit gevlucht. De politie is naar hem op zoek. Agenten zijn met kogelwerende vesten aanwezig rondom het Stationsplein.

Verder onderzoek bracht de politie later in contact met een tweede man die tijdens het incident ook in de woning aanwezig was. Hij is geen verdachte. Ook het vuurwapen is aangetroffen en in beslag genomen.

Leeuwarden

Een dag eerder, op dinsdagmiddag, vond er ook een schietpartij plaats aan de Eikenstraat in Leeuwarden. Daarbij raakte niemand gewond. Rond 12.20 kreeg de politie een melding van een conflict aan de Eikenstraat tussen meerdere personen. Agenten die op de melding afkwamen, troffen in de omgeving geen mensen meer aan die bij de ruzie betrokken waren. Op basis van getuigenverklaringen is een nader onderzoek gestart. In dit onderzoek is vastgesteld dat er tijdens het conflict meerdere schoten zijn gelost.

De politie heeft later op de dag een 32-jarige man uit Leeuwarden aangehouden voor mogelijk betrokkenheid. Nader onderzoek moet uitwijzen wat zijn rol en betrokkenheid is geweest. De man zit vast en zal worden verhoord. Het politieonderzoek gaat verder.