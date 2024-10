22 oktober 2024

Schietpartij Slotermeerlaan: meerdere winkels geraakt in Amsterdam-West

Zeker drie winkelpanden aan de Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht geraakt na een schietpartij. Rond 03:15 uur vannacht werd het vuur geopend in de winkel- en eetstraat in de hoofdstad. Naar verluidt zou er in ieder geval negen keer zijn geschoten. Er zijn geen gewonden. Of het een doelbewuste actie is kan de politie Amsterdam nog niet bevestigen.