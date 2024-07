Schietpartij vanuit auto’s in Amsterdam Zuidoost

Connect on Linked in

In Amsterdam heeft dinsdagavond een schietpartij plaatsgevonden waarbij twee auto’s betrokken waren. Dit was voorafgaand aan een ruzie. De aanleiding daarvoor is onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen.

Geschoten

Het incident vond gisteravond rond 19.00 plaats aan de Huigenbos in Amsterdam Zuidoost. Er werd vanuit een auto op een andere auto geschoten, nadat de auto’s elkaar hadden geraakt. Dat meldt de standzender AT5. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij en wie de inzittenden waren. Er is een kogelgat te zien in de auto die het doelwit was.

Twist

‘Het is zeker dat er geschoten is’, meldt een politiewoordvoerder aan AT5. ‘Het is alleen nog onduidelijk of het gaat om een gaspistool of een ander vuurwapen.’ Er is voorafgaand aan de schietpartij een twist tussen de bestuurders geweest. ‘Of er van tevoren al iets aan de hand was of dat het gaat om een verkeerstwist, dat is niet bekend’, aldus de politie.