Schietpartijen in Rotterdam-West en Lichtenvoorde

In Rotterdam en de Gelderse plaats Lichtenvoorde hebben zaterdagavond en -nacht schietpartijen plaatsgevonden. In beide gevallen raakte niemand gewond.

(Beeld: Media-TV)

De politie werd rond 04.10 gealarmeerd voor een schietpartij in de Zweedsestraat in Rotterdam-West (foto). Daar was een woning beschoten. In een raam van de woning op de begane grond is een kogelinslag te zien. Ook in een raam op de eerste verdieping is een barst zichtbaar.

Sporenonderzoek

Meerdere eenheden waren aanwezig na de beschieting. Op de stoep voor de woningen zijn sporen veiliggesteld. Het is onduidelijk of dit kogelhulzen waren. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek naar onder meer de aanleiding voor de schietpartij.

Kogelvrije vesten

In Lichtenvoorde (Achterhoek) was zaterdagavond rond 21.45 een schietincident aan de Carel Looierstraat. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Agenten in kogelwerende vesten deden onderzoek. Ook werden meerdere mensen gefouilleerd, meldt de Gelderlander.

Er is nog niemand aangehouden en voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.