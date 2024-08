Schot gelost in KFC Amsterdam-Noord

Connect on Linked in

In fastfoodrestaurant KFC aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord heeft woensdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Volgens getuigen zou er voorafgaand een ruzie hebben plaatsgevonden waarna er is geschoten. Er zou een kogel in de muur terecht zijn gekomen. Niemand raakte gewond.

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

De schietpartij vond plaats rond 21.15. AT5 schrijft dat er één schot zou zijn gelost na een ruzie tussen twee groepen jongeren. Er waren op dat moment nog andere klanten in de KFC. Deze vluchtten naar buiten toen er werd geschoten. Er zou een kogelhuls in de zaak zijn gevonden.

De politie is een onderzoek gestart in het fastfoodrestaurant. Deze was hierdoor gesloten. Het is nog onbekend of er aanhoudingen zijn verricht. De politie heeft de zaak in onderzoek.