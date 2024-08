Schoten gehoord bij McDonald’s in Rotterdam

Connect on Linked in

Op de Schiedamseweg in Rotterdam-Delfshaven is woensdagnacht rond 02.35 een schietpartij gemeld. Deze vond plaats in de buurt van de McDonald’s. In een ruit van het fastfoodrestaurant zit mogelijk een kogelgat. Er raakte niemand gewond.

(Beeld: JBMedia)

Getuigen hoorden meerdere knallen en zagen een auto (een witte Hyundai) wegrijden. Ook werd gezien dat er mensen wegrenden en iemand op een fatbike wegreed.

De politie kwam snel ter plaatse. Agenten met kogelvrije vesten zochten naar hulzen maar vonden deze niet. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.

Beschadiging

In een ruit van een nabijgelegen McDonald’s is een beschadiging gezien die mogelijk met de schietpartij te maken heeft. Onderzoek moet uitwijzen of het een kogelinslag is.

De politie heeft een plaats delict gevormd en doet onderzoek. De politie bekijkt camerabeelden om te achterhalen wat er gebeurd is. Er is nog niemand aangehouden.