2 maart 2025

Schoten gelost op parkeerplaats in Amsterdam-Zuidoost

Op een parkeerplaats aan het Ochtenhof in Amsterdam-Zuidoost zijn zaterdagnacht meerdere schoten gelost. Er zijn geen slachtoffer en verdachte aangetroffen.

De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar een mogelijk slachtoffer en getuigen.