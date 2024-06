Schoten in Rotterdam | Mishandeling met vuurwapen in Schiedam

Connect on Linked in

In Rotterdam heeft zaterdagavond een schotenwisseling plaatsgevonden, vanuit een auto op een andere auto. Het is niet bekend wie er hebben geschoten, of wat de toedracht was. In Schiedam werd zondagmiddag een man mishandeld met een vuurwapen.

Beeld van de plaats delict aan de Kortlandstraat in Schiedam (foto Media TV)

Schoten

Zaterdagavond belden meerdere mensen de politie na het horen van schoten aan de Korhaanstraat in Rotterdam-Zuid. Er bleek te zijn geschoten vanuit een auto op een andere auto. Meldingen hierover kwamen rond 21.15 bij de politie binnen.

Hulzen

Agenten namen op de locatie verklaringen van getuigen op. De auto waar vanuit werd geschoten, was niet meer in de buurt, net als de auto waarop zou zijn geschoten. De politie startte een buurtonderzoek en stelde twee gevonden hulzen veilig. Er lijken geen gewonden te zijn gevallen bij het incident, laat de politie zondagmiddag weten.

Geslagen

In de Kortlandstraat in Schiedam, bij de Mariastraat, deed de politie zondagmiddag onderzoek naar de mishandeling van een 40-jarige man uit Nijmegen. De man zou door twee mannen rond 15.00 zijn bedreigd en geslagen met een vuurwapen. Hij raakte lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek op de plaats delict. Op de Westfrankelandstraat werd ook auto doorzocht.

In de straat staat overigens op de plek waar de mishandeling zou hebben plaatsgevonden in de Kortlandstraat, een paal waarin een camera is bevestigd. Daarnaast staat een bord met daarop ‘Camera-toezicht’.