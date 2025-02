Schutter Keulse liquidatie mogelijk Nederlander (VIDEO)

Kalk De schietpartij gebeurde in het stadsdeel Kalk. De schutter bewoog zich rondom de aanslag voort op een elektrische step.

Het slachtoffer van de moordaanslag was Davide K. Hij wilde bij een sportschool in een auto stappen toen hij onder vuur werd genomen. Hij overleed even later door een kogel die dwars door zijn buik was gegaan.

Criminele verleden

De politie vermoedt dat Davide K. problemen had vanuit zijn criminele verleden. Hij probeerde zich daaraan te ontworstelen, maar het lijkt erop dat Davide desondanks een conflict heeft gekregen met invloedrijke criminelen die zich in Turkije ophouden.

Jong

De politie zegt dat een ‘connectie met de Hell’s Angels’ daarbij een rol zou kunnen spelen. Het is de vraag of de schutter van de achtergrond op de hoogte was of is. De politie houdt er rekening mee dat de jong ogende man niet meer wist dan wie hij om het leven moest brengen en waar dat slachtoffer zich die middag zou bevinden.