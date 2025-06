Schutter schiet op twee mannen in Veendam (VIDEO)

Omstanders belden woensdagavond rond 22.20 naar de politie vanwege de schietpartij. In de omgeving van de Flora werden geen gewonden of andere betrokkenen aangetroffen. De politie is wel meteen gestart met een onderzoek naar de toedracht van het incident.

Uit dat onderzoek blijkt dat er vermoedelijk meerdere keren is geschoten. Ook zegt de politie dat er waarschijnlijk meerdere personen en meerdere voertuigen betrokken waren bij het incident.

Video

Op sociale media zijn beelden opgedoken van de schietpartij. Daarop is te zien dat een man met een vuurwapen uit een auto stapt en van dichtbij schiet op twee andere mannen. In totaal klinken er vier schoten. De politie is op zoek naar de schutter en getuigen.