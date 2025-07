Schuur en tuin in Halsteren op slot na vondst cocaïne, cannabis en cash

Drugshandel Burgemeester Margo Mulder heeft onlangs besloten dat de achtertuin en de schuur tot 26 juni 2026 gesloten blijven. Naast de hoeveelheid cocaïne en cannabis die in de tuin werd aangetroffen, stonden in de schuur weegschaaltjes en werden in de woning briefjes contant geld aangetroffen. Die werden in verband gebracht met drugshandel.

In mei heeft de burgemeester een brief hierover gestuurd waarin ze stelde een last onder bestuursdwang op te leggen en tot sluiting van de tuin en de schuur over te gaan voor de duur van een jaar.