Screening nieuwe advocaat Taghi kan wel maand duren

Taghi zit gedetineerd en geïsoleerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught op een aparte afdeling, die helemaal voor hem is vrijgemaakt. De reden is dat het ministerie van Justitie wil voorkomen dat Taghi nog langer criminele handelingen vanuit de inrichting kan ondernemen.

De afgelopen jaren zijn twee strafadvocaten die hem bijstonden strafrechtelijk vervolgd, op verdenking van het meewerken aan communicatie van Taghi met de buitenwereld, Inez Weski en zijn inmiddels veroordeelde neef Youssef Taghi.

Brief

In het hoger beroep in het Marengo-proces dat maandag is begonnen maakte het gerechtshof melding van een brief van Taghi’s detentie-advocaat Thomas van der Horst, die schreef dat Taghi tot op dit moment nog geen nieuwe strafadvocaat heeft.

Deze zomer legden de drie advocaten die Taghi bijstonden de verdediging neer en zat Taghi zonder advocaat.

‘Vier tot vijf weken’

Van der Horst zegt nu aan Crimesite dat Taghi ongeveer twee weken geleden een advocaat heeft aangeboden voor een screening, maar dat die nog niet heeft kunnen overleggen met Taghi omdat er voor hem of haar niet zomaar toegang mogelijk is in de EBI.

Van der Horst:

‘De screening die nodig is om als advocaat toegang te krijgen tot Taghi kan zomaar vier tot vijf weken duren. Voordat er overeenstemming kan zijn over de bijstand in het hoger beroep moet de beoogde nieuwe advocaat eerst gelegenheid krijgen om Taghi in de EBI te ontmoeten en over de beoogde verdediging te spreken.’

Andere advocaten

Van der Horst zegt dat het sinds deze zomer zeer lang duurt voordat de veiligheidsscreening voor advocaten die de EBI bezoeken rond is.

Van der Horst: ‘Ik hoor van andere advocaten dat zij ook lang moeten wachten op goedkeuring voor een bezoek aan een cliënt in de EBI. Soms zijn dat zelfs advocaten die al een andere cliënt in de EBI bijstaan en die al wel mogen bezoeken. Waarom het tegenwoordig zo lang duurt voordat er goedkeuring wordt gegeven is voor mij niet duidelijk. De lange duur van de screening is kwalijk, omdat de gedetineerden in afwachting van de screening geen deskundige juridische bijstand genieten.’

Het hoger beroep tegen Taghi en medeverdachten dient in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol. Er is de rest van dit jaar eerst nog een aantal voorbereidende zittingen gepland. De inhoudelijke behandeling zal pas volgend jaar beginnen.