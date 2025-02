Sicilië: grootste anti-maffia actie in jaren: 163 verdachten | ‘Cosa Nostra moderner’ (VIDEO)

Palermo

De grootschalige politieactie is het resultaat van een onderzoek dat heeft gelopen tussen 2023 en 2025. In Italië ziet de politie de Siciliaanse maffia, anders dan de ‘Ndrangheta, als verdeeld in gebieden. De actie had de focus op de maffia in stadsdelen of gemeenten Porta Nuova, Pagliarelli, Tommaso Natale–San Lorenzo en Bagheria, allemaal in de regio Palermo.