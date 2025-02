6 februari 2025

Sierra Leone vraagt publiek Jos L. te helpen vinden | Drugscrimineel staat bekend als ‘Umar Sheriff’

De politie in Sierra Leone roept haar bevolking op om mee te helpen in de zoektocht naar de gezochte drugscrimineel Jos L. Uit onderzoek van de autoriteiten zou blijken dat ‘Bolle Jos’ zich in dat land tot nu toe heeft voorgedaan als ‘Umar Sheriff’.