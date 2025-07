Signalement verdachten na explosie die brand veroorzaakt | Elf woningen ontruimd in Amsterdam

Knal Getuigen zagen rond kwart over twee in de nacht van donderdag op vrijdag hoe twee mannen met een voorwerp dat op een vuurwapen leek in de richting van een woning lopen, aan de Schelluinenstraat in Amsterdam Zuidoost. Vlak daarna klonk een knal. Kort daarop wordt een brand ontdekt.

Wat de brand precies veroorzaakt heeft, maakt onderdeel uit van het onderzoek dat de recherche is gestart, meldt de politie vrijdag. De brand zorgt voor flinke rookontwikkeling. Meerdere bewoners van verschillende woningen konden hierdoor niet naar buiten.

Twee mensen moesten mee naar het ziekenhuis vanwege het inhaleren van de rook.

Gaslek

Door de ontploffing ontstond er ook een gaslek. Tientallen bewoners moesten uit hun huizen gehaald worden. Van zeker elf woningen kunnen de bewoners nog niet terug naar huis.

De politie is op zoek naar in ieder geval twee verdachten. Beide mannen zijn donker getint, dragen dronkere kleding en één van hen had opvallende blauwe latex handschoenen aan.