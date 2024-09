Slachtoffer dodelijke schietpartij Vlissingen is man (28) uit Goes

Connect on Linked in

Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Vlissingen donderdag is een 28-jarige man uit Goes. Het andere slachtoffer is een 29-jarige man waarvan de woonplaats nog onbekend is. Dat bericht de politie vrijdagavond.

Visodeweg

Donderdagmiddag kort na 13.00 kwam bij de politie een melding binnen van een schietpartij op de Visodeweg. Agenten troffen ter plaatse twee slachtoffers aan, waarvan er één is overleden. Het tweede slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de slachtoffers doet de politie op dit moment nog geen uitspraken.

TGO

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart voor het onderzoek naar het dodelijk schietincident. Het dodelijk slachtoffer is een 28-jarige man uit Goes. Het andere slachtoffer is een 29-jarige man.

Witte auto

De recherche zoekt naar getuigen en tips. Bij de schietpartij is op de Visodeweg een witte auto gezien waar de recherche meer over wil weten. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is voor de schietpartij.

Maatregelen

Burgemeester Bas van den Tillaar wil maatregelen nemen naar aanleiding van meerdere schietpartijen in Vlissingen dit jaar. Hij gaat vermoedelijk een veiligheidsrisicogebied instellen. Waar precies is nog onduidelijk.

Eerdere schietpartij

De schietpartij aan de Visodeweg was de tweede in één week. Vorige week zaterdag raakte een 25-jarige vrouw uit Vlissingen gewond bij een schietpartij op de Van Dishoeckstraat. Dezelfde zaterdagmiddag hield de politie in Rotterdam drie mannen van 23, 27 en 30 jaar uit Vlissingen aan op verdenking van betrokkenheid bij de zaak.

Geweldsgolf

In mei werden in Vlissingen vier mannen opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een serie schietpartijen die in de maanden daarvoor in de stad hebben plaatsgevonden. Volgens de politie speelt er een gewelddadig conflict in het criminele milieu in Vlissingen.