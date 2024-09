Slachtoffer én verdachte dader aangehouden na schietpartij in Groningen

Gewond De politie kreeg zondagmorgen rond 06.00 de melding van een schietincident in een horeca-gelegenheid aan de Peperstraat in Groningen. Agenten troffen voor het pand een gewonde man aan. Het bleek te gaan om een 37-jarige man uit Groningen.

Vuurwapen

De politie fouilleerde daarop de personen die zich nog in het pand bevonden. Daarbij werden geen wapens gevonden. Wel vond de politie kort na het incident een vuurwapen op straat, voor het pand. Het is nog onduidelijk of dit het wapen is, waarmee is geschoten. Het wapen is in beslag genomen voor onderzoek. Dit meldt de politie zondag.

Aangehouden

Kort na het incident kon een man worden aangehouden in de omgeving van de Peperstraat. Het gaat om een 49-jarige man uit Groningen. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht, aldus de politie, net als die van het slachtoffer. Ook die laatste is aangehouden.

Beiden zullen worden verhoord. Uit het verdere onderzoek moet blijken wat de rol de verdachten en de aanleiding is geweest.