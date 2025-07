‘Slachtoffer schietpartij Boekelo veroordeeld voor inbraak’

Klap Volgens de rechtbank gaf hij twee mannen opdracht om in januari 2021 in te breken in een woning aan de Irisstraat in Almelo. De bewoonster gaf een van de inbrekers een klap, waarna hij op de grond belandde en gewond raakte. Hij werd kort daarna gearresteerd. Onderzoek aan telefoons bracht de zaak verder aan het licht.

De nu veroordeelde man werd in 2024 in Boekelo op klaarlichte dag neergeschoten. Die schietpartij zou een wraakactie zijn geweest na een bomaanslag in Enschede, waarbij raakte een pakketbezorger uit Borne zwaargewond raakte toen hij een explosief pakket afleverde.

Gegijzeld

De man die nu is veroordeeld, zou de opdracht hebben gegeven om dat pakket te bezorgen. In de zaak van de schietpartij is Martijn N. veroordeeld tot veertien jaar cel.

Daarnaast is hij in het verleden in verband gebracht met verzekeringsfraude. Ook was hij betrokken bij een zaak waarin hij werd gegijzeld door drie mannen die hem onder druk wilden zetten om een belastende verklaring in een witwasonderzoek in te trekken.