Slachtoffer schietpartij Diemen buiten levensgevaar

Beeld: de gewonde man na de schietpartij in Diemen (foto Michel van Bergen)

Volgens de politie had het slachtoffer ernstige verwondingen, waaraan hij in het ziekenhuis is behandeld. De politie vermoedt dat er drie verdachten bij de schietpartij betrokken waren, die daarna op de vlucht sloegen in de richting van het station van Diemen.

Schietpartij

De schietpartij vond op 24 december plaats. Omstreeks 22.30 kreeg de politie een melding binnen van een schietincident op de Martin Luther Kinglaan in Diemen. Ter plaatse zagen agenten een zwaargewonde man liggen, aan wie ze direct eerste hulp verleenden. Het slachtoffer werd daarna door een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn ernstige verwondingen werd behandeld.

Inmiddels is het slachtoffer dus buiten levensgevaar.