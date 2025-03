Slachtoffers schietpartij Oosterhout zijn drie mannen van 32 en 25 jaar

De politie meldt dat het onderzoek zich vandaag en de komende dagen richt op het horen van getuigen, het analyseren van camerabeelden en het interpreteren van sporen die veiliggesteld zijn. Ook is de politie op zoek naar meer camerabeelden in de omgeving van de Loevensteinlaan en de Sint Antoniusstraat waar de slachtoffers zijn gevonden.

Vluchtauto

De vermoedelijke vluchtauto van de daders werd aangetroffen op de Espakker in Teteringen. De politie zoekt mensen die meer kunnen vertellen over hoe die auto daar is terecht gekomen en wie daar inzaten.

Tiental hulzen

Vrijdagmiddag voor 16.00 kwamen er verschillende meldingen binnen van schoten in de Loevensteinlaan. De politie was massaal aanwezig en trof veel geëmotioneerde mensen aan die verklaarden dat er ter hoogte van een klein winkelcentrum geschoten was. Op de weg lagen een tiental kogelhulzen.

Aanrijding

Iets verderop in de straat troffen agenten een auto met twee zwaargewonde mannen aan. Eén van hen is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De andere man is daar ter plaatse overleden. Direct daarop kwam er een melding binnen van een aanrijding op de Sint Antoniusstraat. Bij die aanrijding was een auto betrokken waar een zwaargewonde man in zat. Die man is nog gereanimeerd, maar is daar ter plaatse overleden.

Goede vrienden

De twee dodelijke slachtoffers waren volgens buurtbewoners heel goede vrienden van elkaar. Het gaat om twee mannen van 32 uit Oosterhout met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. Het slachtoffer met Turkse achtergrond kwam net van de kapper. Hij zat in een auto op de Loevensteinlaan.

Kritiek

Het dodelijke slachtoffer met Marokkaanse achtergrond is een meter of twintig verderop ter hoogte van een bakkerszaak onder vuur genomen, naast hem zat de zwaargewonde 25-jarige man uit Oosterhout, die nog steeds in kritieke toestand verkeert. De twee zouden neven van elkaar zijn.

Drie auto’s

Er zijn in ieder geval drie betrokken auto’s op drie locaties aangetroffen. Het scenario dat de mannen in de verschillende auto’s zaten en op elkaar hebben geschoten klopt volgens De Telegraaf niet. Dat zegt Habib Karatas, de voorzitter van de Turkse Ahmet Yesevi-moskee in Oosterhout tegen de krant.

Bivakmutsen

Volgens hem waren de daders mannen met bivakmutsen op.

De politie gaat er nu ook vanuit dat er meerdere daders op de slachtoffers hebben geschoten.

De inzittenden van de derde auto, die in Teteringen is aangetroffen, waren verdachten, aldus de politie.

Volgens De Telegraaf heeft de schietpartij mogelijk te maken met een ruzie over drugs. Volgens de politie is het motief nog onduidelijk.