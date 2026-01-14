 Meteen naar de content
14 januari 2026

‘Sleutelfiguur’ Zweeds geweldnetwerk aangehouden in Irak | Onderzoek houdt verband met Nederlandse geweldszaken

De Zweedse politie heeft vorige week in Irak de 21-jarige Ali Shehab aangehouden, die wordt gezien als een sleutelpersoon binnen een internationaal opererend crimineel netwerk dat door de Zweedse politie het Foxtrot-netwerk wordt genoemd. “Koerdische Vos”, Rawa Majid, de veronderstelde leider van het netwerk, staat internationaal gesignaleerd. Foxtrot wordt in verband gebracht met liquidaties en geweld op internationale schaal, waarbij minderjarigen worden ingezet.

Zoontje

Shehab wordt door Zweedse media genoemd in verband met de voorbereiding en coördinatie van een liquidatie door een minderjarige jongen in Farsta, Zweden, op 7 oktober 2023. De wilde schietpartij vond overdag plaats in een winkelcentrum. Een 39-jarige man raakte dodelijk getroffen terwijl zijn zoontje naast hem liep.

