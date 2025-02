Snapchat-afperser op heterdaad aangehouden | Veel meldingen bij politie

Beeld: politie

Op heterdaad

De politie hield de 14-jarige verdachte op donderdag 30 januari 2025 op heterdaad aan in Amsterdam-Zuid. Rond 15.35 die dag werd een jongen op het Museumplein mishandeld naar aanleiding van een eerdere bedreiging via Snapchat. De jongen kreeg daarbij rake klappen, wordt bedreigd en raakt gewond.

Rond 16.50 traceren agenten de verdachte en houden hem aan op de Joh. M. Coenenstraat. De verdachte is daarna in de cel gezet en verhoord. De rechter besloot vrijdag dat hij langer vast moest blijven zitten.

Boete

De afgelopen weken ontvangt de politie in Amsterdam ‘zeer veel meldingen’ van jongeren die het slachtoffer worden van afpersing via Snapchat, geeft ze dinsdag aan. Jongeren worden via Snapchat benaderd dat zij een ‘boete’ moeten betalen omdat zij een onbekend persoon tot last zouden zijn geweest.

Dit gaat vaak om bedragen van enkele honderden euro’s, licht de politie toe. Wanneer het bedrag niet wordt betaald, wordt er gedreigd het slachtoffer of zijn naaste omgeving iets aan te doen. Daarnaast zijn er ook meldingen dat jongeren te horen krijgen dat ze ‘korting krijgen’ op hun boete als ze de namen van andere jongeren aanleveren, die dan weer afgeperst kunnen worden.