Snoep en chips met THC aangetroffen in Limburgse garagebox

In de garagebox werden twee kluizen aangetroffen met diverse soorten hard- en softdrugs. Om welke drugs het precies gaat, wordt nog onderzocht.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar de politie zegt dat het onderzoek naar de eigenaar in volle gang is.

Lastig doseren

De politie waarschuwt samen met een lokale verslavingszorginstantie dat het eten van zogenaamde edibles (etenswaren met THC) moeilijk in te schatten is. Die zijn lastig te doseren omdat het langer duurt voordat gebruikers het effect voelen. De werking is bovendien sterker, waardoor mensen eerder geneigd zijn om bij te nemen. ‘Omdat er geen regelgeving is over de verpakking en voorlichting op edibles, kan er foutieve informatie op de verpakking staan betreft de dosering’, meldt de politie.