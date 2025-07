‘Sociale huurwoningen gebruikt voor opslag drugs, geld, wapens’

Foto is ter illustratie

Ontploffingen

Meest zichtbaar voor huismeester Werner van Havensteeder zijn de reeks ontploffingen met Cobra’s bij voordeuren. Afgelopen twee jaar telde Havensteder er ruim veertig, met voor ruim 3,5 ton schade aan portieken, bellen, brievenbussen.

‘Na elke explosie belt de hele flat op met de vraag of ze nog wel veilig zijn, en dat ze willen verhuizen. Eerst leek het nog te gaan om misgelopen drugsdeals, maar nu is een uit de hand gelopen ruzie al genoeg reden voor zo’n explosie.’

Eerlijk

Werner ziet in de wijk jongens op dure fatbikes waarvan-ie zich afvraagt of ze wel eerlijk zijn verdiend. Hij hoort over al die drugsvangsten in de haven en beseft hoeveel geld erin omgaat. ‘Hónderden miljoenen; een keiharde wereld.’ Als wijkbeheerder kijkt hij wel twee keer uit. Want hoe veilig ben je nog als je, zoals een collega laatst, per ongeluk een drugspakket in de meterkast aantreft?

In complexen waar een drugslab is opgerold, of een illegaal bordeel, ervoeren medewerkers bedreiging en intimidatie.

Vuurwapengevaarlijk

Aedes, de landelijke koepel voor woningcorporaties, wil dat corporaties meer bevoegdheden krijgen in de aanpak ervan, schrijft NRC. ‘Sociale huurwoningen worden door criminelen gebruikt voor de productie en opslag van drugs, geld, wapens. Dat leidt niet alleen tot risico’s voor buren, maar óók voor de medewerkers van woningcorporaties. Die komen nu nietsvermoedend langs vanwege een overlastmelding of een lekkende kraan, terwijl een huurder mogelijk vuurwapengevaarlijk is. En soms weet de politie dat al wél, maar die mag zulke gegevens vanwege de privacywetgeving niet delen met een woningcorporatie.’