Soft- en harddrugs en nep-goud gevonden bij grenscontroles

Actie Dit was het resultaat van de zogenaamde Etoile-acties door de politie uit Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg. Tijdens de acties werkten de politiediensten samen in het onderscheppen van drugstransporten in de grensregio’s. Politieagenten voerden gerichte controles uit op diverse snelwegen richting België, waarbij bestuurders van de weg werden gehaald en gecontroleerd.

Verborgen ruimte

Vlak over de grens hield de Belgische politie een bestuurder aan, met vermoedelijk 5,8 kg harddrugs in de auto. De verdachte is aangehouden. In een verborgen ruimte van een auto werd ook een grote hoeveelheid nep-goud aangetroffen. Daarnaast vond men bij de controles grote sommen geld, laat de politie weten.

Drugshond

Naast de acties op de weg waren er ook meerdere acties op het spoor. Een Franse drugshond sloeg aan bij een persoon in de trein, waarna agenten 20 kilo softdrugs aantroffen.