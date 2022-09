Spaans-Nederlandse operatie tegen cocaïnelabs: 25 verdachten gearresteerd

Connect on Linked in

Agenten van de Spaanse en de Nederlandse Nationale Politie hebben 25 verdachten aangehouden en 25 panden doorzocht in Spanje en Nederland in een gezamenlijke operatie tegen cocaïnewasserijen. De Spaanse Nationale Politie spreekt van een criminele organisatie die zich bezig hield met internationale cocaïnehandel in Nederland en Spanje, en tevens handel in synthetische drugs.

MDMA

In het onderzoek zijn op verschillende momenten 24 mensen in Spanje en één in Rotterdam gearresteerd. Bij de doorzoekingen zijn in Spanje 67 kilo amfetamine (speed), 33.000 euro in contanten, twee dure auto’s en 11,8 kilo versnijdingsmiddel in beslag genomen. In Nederland werd 7.500 euro aan contanten, 2,7 kilo MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen) en 0,5 liter MDMA in vloeibare vorm, 11.023 liter chemicaliën in beslag genomen. Met die chemicaliën kon van cocaïnepasta ongeveer zes ton cocaïne worden gemaakt. Er is geen cocaïnepasta onderschept.

Pamplona

Het onderzoek begon begin 2021, toen de politie informatie kreeg over lokale cocaïnehandel vanuit een hotel in Pamplona. Observatie en nader onderzoek bracht inderdaad een netwerk in beeld en ook dat er cocaïne van hogere kwaliteit van een andere groep, van Peruaanse afkomst, binnenkwam. Deze organisatie bleek connecties te hebben in Nederland, en in Colombia, Paraguay, en Peru. Vanuit die de Zuid-Amerikaanse landen werden zendingen met geïmpregneerde cocaïnepasta in kleine zendingen naar Europa gebracht.

Chemicus

De hoofdverdachte is een chemicus, die leiding gaf aan het in labs verwerken van pasta naar het snuifbare eindproduct, cocaïnehydrochloride.

De organisatie had de logistieke steun van een Nederlandse criminele groep, aldus de politie, die zowel chemicaliën voor de productie van allerlei synthetische drugs als ladingen cocaïnepasta importeerde via de haven van Rotterdam.

Groot lab in Nederland

Na een Europees onderzoeksbevel werd een cocaïnelaboratorium in Nederland ontmanteld. Dit laboratorium werd ook gebruikt voor de productie van methamfetamine.

In Zaragoza werd ook een clandestien laboratorium ontmanteld, verborgen in het magazijn van een onlangs geopende bar. Daar is de 66 kilo speed van zeer hoge kwaliteitin beslag genomen.

Zes personen zijn door de rechtbank gevangen gezet.