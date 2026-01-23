Spaanse en Italiaanse rechtbank sluiten encryptiebewijs uit

1,8 ton In de Spaanse zaak had justitie honderden gesprekken en foto’s van Sky ECC ingebracht. In totaal was de invoer van bijna 1,8 ton cocaïne ten laste gelegd en er waren jarenlange celstraffen geëist.

Buiten de Sky-chats lag er geen bewijs in de zaak.

De Sky ECC-chats waren verstrekt door de Franse autoriteiten op basis van een Europees onderzoeksbevel. Omdat de rechtbank vindt dat de authenticiteit van het in het proces gebruikte bewijsmateriaal niet kan worden aangetoond, worden de verdachten vrijgesproken.

Eerlijk proces

Volgens de rechtbank was de lijst met chats het resultaat van meerdere politie­matige filter- en selectieprocessen, zonder dat de verdediging toegang had tot de oorspronkelijke, onbewerkte data. De rechtbank oordeelt dat wanneer digitaal bewijs het enige belastende bewijs vormt, het recht op een eerlijk proces vereist dat de verdediging toegang krijgt tot de oorspronkelijke gegevens. Dat volgt uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,

De Nederlandse advocaat Justus Reisinger: ‘De rechtbank in Valencia verwijst naar de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over digitaal bewijsmateriaal en houdt daar strikt aan vast. Als de verdachte geen toegang krijgt tot de oorspronkelijke data, dan kunnen die data niet voor het bewijs van zijn schuld worden gebruikt. Dat geldt dus ook voor het Sky ECC-bewijs.’

Italië

De rechtbank in de Italiaanse stad Imperia heeft deze week het bewijs van gesprekken van EncroChat niet toelaatbaar geacht, in verband met het recht op een eerlijk proces. Ook deze rechter vindt dat de rechtmatigheid en de authenticiteit van de chats niet getoetst kan worden.

Justitie in Europese landen stelt dat in Frankrijk de rechtmatigheid van de chats van encryptiediensten is vastgesteld. Daarom krijgen rechtbanken alleen Excel-sheets met chats te zien en geen andere gegevens.

In de Zuid-Italiaanse stad Catanzaro heeft een rechtbank deze week een besluit over de beoordeling van de chats van Sky ECC uitgesteld. De rechtbank vindt dat om de geldigheid van de Sky-chats te toetsen, inzage moet komen in alle relevante ruwe Sky-data die in Frankrijk beschikbaar zijn, zoals de Italiaanse advocaat Alessandro Bovaro had bepleit.

Advocaat Yehudi Moszkowicz, die veel Sky- en Encro-zaken doet, reageert: ‘Naar mijn mening is de echte strijd nog maar net begonnen. Jarenlang zijn openbare aanklagers erin geslaagd om deze zaken onder de pet te houden door middel van procedurele manoeuvres en technische workarounds. Maar de zaken van degenen die volhardend zijn blijven vechten, zijn nu zodanig uitgeprocedeerd en ontwikkeld dat een echte, effectieve rechterlijke toetsing niet langer kan worden voorkomen. Wanneer fundamentele individuele rechten op zo’n grote schaal zijn geschonden, is het onvermijdelijk dat op een gegeven moment de bescherming van die individuele rechten uiteindelijk zal prevaleren boven ongebreidelde onderzoeksdrang van het OM.’