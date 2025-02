Spaanse politie getipt over Nederlandse wiettelers

Tip De verdachten zijn in de leeftijd van 46 tot 70 jaar. Ze worden verdacht van drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie en elektriciteitsfraude.

Het onderzoek was begonnen na tip die was binnengekomen op de officiële website van de Nationale Politie in Spanje. De tip hield in dat er een Nederlands crimineel netwerk bezig was met indoor wietteelt op bepaalde locaties in de provincie Alicante.

Na observaties kwam de politie uit bij een loods in Callosa d’En Sarrià, waar een sterke wietgeur werd waargenomen, en daarna bij twee luxe villa’s in Pedreguer en Alfàs del Pi. Uit politieonderzoek bleek dat de woning in Alfàs del Pi al eerder in een onderzoek betrokken was geweest en dat eerdere bewoners waren gearresteerd voor cannabisteelt.

Illegale stroomaansluiting

Navraag bij het elektriciteitsbedrijf leerde dat er op de drie locaties illegaal stroom werd afgetapt.

Nadat de politie had vastgesteld dat de criminelen zich voorbereidden op het oogsten werd een inval gedaan. er zijn drie wietplantages ontmanteld, waarbij drie verdachten werden gearresteerd. Er zijn 45,2 kilo marihuana, 1.849 cannabisplanten en 1.746 stekjes in beslag genomen.

Verder nam de politie drie auto’s en kweekapparatuur mee. De die moeten verschijnen voor de rechtbank in Benidorm.