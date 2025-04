30 april 2025

Spaanse politie in actie tegen MS-13 (VIDEO)

De Spaanse Nationale Politie heeft vorige maand invallen gedaan in een actie tegen de van oorsprong Salvadoraanse criminele organisatie Mara Salvatrucha MS-13. Volgens de Spaanse politie was er een “clica” (afdeling) van MS-13 die zich in Spanje wilde gaan vestigen. Dat is pas woensdag bekend gemaakt.